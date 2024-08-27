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Писарев считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»

Писарев считает, что «Спартак» был ближе к победе в матче с «Зенитом»
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Тренер сборной России Николай Писарев подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Спартак» был ближе к победе. В остальных встречах с «Зенитом" они радовались ничьей, а сейчас горевали, что не смогли дожать «Зенит», который играл в меньшинстве. Я ждал, какие замены сделает Станкович. Напрашивались усиления флангов, я ожидал Зиньковского, вышел Чернов. Было видно, что под подачи он шёл туда, где должен был быть Соболев или игрок, которого купили у «Бетиса». Не хватало такого футболиста «Спартаку» последние минут 15–20, когда они оккупировали штрафную соперника», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

24 августа состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Матч завершился вничью — 0:0.

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