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Тренер «Динамо» Личка объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Тренер «Динамо» Личка объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о том, что «Локомотив» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Удивлён ли лидерству «Локомотива»? Нет, нет. Это хорошо для чемпионата, «Локомотив» показывает хорошую игру на быстрых контратаках. У них талантливые игроки: Воробьев, Пиняев, Батраков. Желаю им продолжать, это супер для российского футбола, когда у вас есть такие парни. Для футбола это хорошо», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 15 очков после шести туров. Второе место в турнирной таблице занимает «Зенит», который записал в свой актив 14 очков. Замыкает лидирующую тройку «Краснодар», который набрал 12 очков.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 1 сентября.

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