Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Файзуллаев оценил текущую турнирную ситуацию для ЦСКА

Файзуллаев оценил текущую турнирную ситуацию для ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист московского ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил перспективы красно-синих в новом сезоне Российской Премьер-лиги.

«Как оценю текущую турнирную ситуацию? Вся борьба впереди. ЦСКА на сто процентов еще прибавит, уверен в этом. Мы обязательно будем бороться за самые высокие места. Смотрю в будущее с оптимизмом», — приводит слова Файзуллаева Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в пяти матчах во всех клубных турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

После пяти туров ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив семь очков. Команда одержала две победы, потерпела два поражения, и ещё один матч завершился ничьей.

Материалы по теме
Магия от Николича! ЦСКА мучился с аутсайдером, но затем разнёс его за тайм
Магия от Николича! ЦСКА мучился с аутсайдером, но затем разнёс его за тайм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android