Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже молодых игроков при Пересе

Названа сумма, которую президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заработал во главе клуба на продаже молодых игроков. Об этом сообщает испанское новостное издание Sрort.es в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб заработал на продаже молодых игроков € 300 млн.

Напомним, Флорентино Перес впервые стал президентом мадридского «Реала» в 2000-м году. Начиная с 2009 года под руководством Переса клуб стал трёхкратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА. Помимо этого клуб дважды выигрывал Кубок Испании, трижды становился обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира. В апреле этого года Перес был вновь утверждён на место президента клуба, где останется до 2025 года.