Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже молодых игроков при Пересе

Стало известно, сколько заработал «Реал» на продаже молодых игроков при Пересе
Аудио-версия:
Комментарии

Названа сумма, которую президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заработал во главе клуба на продаже молодых игроков. Об этом сообщает испанское новостное издание Sрort.es в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб заработал на продаже молодых игроков € 300 млн.

Напомним, Флорентино Перес впервые стал президентом мадридского «Реала» в 2000-м году. Начиная с 2009 года под руководством Переса клуб стал трёхкратным чемпионом Испании, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА. Помимо этого клуб дважды выигрывал Кубок Испании, трижды становился обладателем Суперкубка страны, а также четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира. В апреле этого года Перес был вновь утверждён на место президента клуба, где останется до 2025 года.

Материалы по теме
Фото
Ким Кардашьян сделала фото с президентом «Реала» Флорентино Пересом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android