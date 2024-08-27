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В «Баварии» рассказали о планах на последние дни трансферного окна

В «Баварии» рассказали о планах на последние дни трансферного окна
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Спортивный директор ФК «Бавария» Кристоф Фройнд ответил на вопрос, купит ли кого-то клуб до закрытия летнего трансферного кона в Европе.

«Мы уже говорили, что очень довольны составом. Но теперь у нас двое травмированных. Нам нужно это учитывать. В обороне не так много вариантов, если говорить о травмах игроков. Покупки пока не входят в наши планы, но трансферное окно ещё открыто в течение пяти дней», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

Напомним, в матче 1-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2.

В сезоне-2023/2024 мюнхенцы заняли лишь третье место в чемпионате Германии, пропустив вперёд «Байер» и «Штутгарт». «Вольфсбург» завершил Бундеслигу на 12-й строчке.

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