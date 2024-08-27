Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Четыре игрока РПЛ вошли в состав сборной Армении на матчи Лиги Наций

Четыре игрока РПЛ вошли в состав сборной Армении на матчи Лиги Наций
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Армении по футболу огласила имена футболистов, которые вызваны для подготовки к сентябрьским матчам в Лиге Наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба сборной Армении по футболу в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Армении, тренерский штаб национальной команды вызвал четырёх игроков из команд Российской Премьер-Лиги: полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»; полузащитника Угочукву Иву из «Рубина»; защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива»; защитника Георгия Арутюняна из «Краснодара».

Напомним, групповой этап Лиги Наций продлится с 5 сентября по 20 ноября 2024 года. Сборная Армении в Лиге Наций УЕФА 7 сентября дома сыграет со сборной Латвии, а 10 сентября ей предстоит выездная игра со сборной Северной Македонии.

Материалы по теме
Игрок сборной Кыргызстана отстранён на пять лет от футбола за драку с одноклубником
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android