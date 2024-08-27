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«Я не хотел её трогать». Киммих рассказал о засунутой Мюллером в трусы записке от Компани

«Я не хотел её трогать». Киммих рассказал о засунутой Мюллером в трусы записке от Компани
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25 мая прошёл матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». «Бавария» одержала победу со счётом 3:2. По ходу встречи произошёл забавный эпизод с участием полузащитников мюнхенцев Томаса Мюллера и Йозуа Киммиха.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 20'     1:1 Майер – 47'     2:1 Майер – 55'     2:2 Каминьский – 65'     2:3 Гнабри – 82'    

На 65-й минуте матча в тот момент, когда «Бавария» уступала в счёте 1:2, главный тренер мюнхенцев Венсан Компани выпустил на поле Томаса Мюллера, дав ему записку с тактическими указаниями. При выходе на поле футболист поместил её к себе в трусы. Спустя некоторое время в паузе между эпизодами к нему подошёл Киммих, Мюллер достал записку и принялся что-то объяснять Йозуа, однако тот записку в руки не взял.

Фото: Скрины из трансляции

Позже Киммих прокомментировал эту ситуацию. «Тренер хотел что-то изменить. Но вы видели, куда Томас положил листок бумаги? Я не хотел его трогать», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хай в соцсети Х.

Напомним, в итоге «Бавария» выиграла матч со счётом 3:2.

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