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Мохамед Салах улучшил статистическое достижение в АПЛ

Мохамед Салах улучшил статистическое достижение в АПЛ
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32-летний правый крайний нападающий сборной Египта и «Ливерпуля», трёхкратный обладатель «Золотой бутсы» АПЛ Мохамед Салах установил рекорд в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Squawka в своём телеграм-канале.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Диас – 13'     2:0 Салах – 70'    

По данным источника, Салах принял непосредственное участие в 128 забитых мячах в 128 матчах АПЛ на «Энфилде» за «Ливерпуль». Египетский футболист забил 93 гола и сделал 35 результативных передач. Отметим, что ни один другой игрок не набрал более 100 очков по системе «гол+пас» в домашних матчах АПЛ с тех пор, как египтянин присоединился к «красным» в 2017 году.

Напомним, этот сезон «Ливерпуль» начал сезон в АПЛ двумя победами с «Ипсвич» (2:0) и «Брентфордом» (2:0). Следующий матч «красные» проведут в гостях 1-го сентября с «Манчестер Юнайтед».

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