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Whoscored опубликовал сборную 6-го тура РПЛ, в которую вошли пять игроков ЦСКА

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у ЦСКА — в составе символической команды пять футболистов клуба.

Фото: Whoscored

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Эли Даса («Динамо Москва»), Томас Гальдамес («Крылья Советов»).

Полузащитники: Роналдо («Ростов»), Иван Обляков, Виктор Давила (оба — ЦСКА),

Франко Ороско («Крылья Советов»).

Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА).

По итогам 6-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 15 набранными очками возглавляет московский «Локомотив». На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 14 очками. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», набравший 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся воронежский «Факел» (4) и «Ахмат» из Грозного (4).