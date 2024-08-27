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Эндрик установил рекорд мадридского «Реала» всех времён

Эндрик установил рекорд мадридского «Реала» всех времён
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Форвард «Реала» Эндрик отметился голом в матче 2-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:0). Это первое результативное действие футболиста, который дебютировал в официальном матче за мадридскую команду.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Вальверде – 50'     2:0 Диас – 88'     3:0 Эндрик – 90+6'    

Бразилец забил в возрасте 18 лет и 35 дней, став самым молодым иностранным игроком в истории «Реала» с голом в официальном матче независимо от турнира, сообщает AS.

Предыдущий рекорд принадлежал французскому защитнику Рафаэлю Варану – в 2011 году он забил в матче с «Райо Вальекано», когда ему было 18 лет и 152 дня.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 60 млн. В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча за «Палмейрас», забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в «Реале»

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