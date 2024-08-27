«Барселона» ведёт переговоры по трансферу основного защитника «Байера»

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания центрального защитника «Байера» Жонатана Та, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Испанский клуб планирует оформить трансфер до 30 августа, между сторонами уже прошли первые переговоры. 28-летний немец не хочет продлевать контракт с «Байером», который истекает в 2025-м, а переход в «Баварию» всё ещё не согласован.

В минувшем сезоне Та принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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