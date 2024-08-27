Стала известная позиция Стерлинга по его возможному трансферу из «Челси» в «МЮ»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг близок к тому, чтобы покинуть лондонский клуб до закрытия трансферного окна, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях.

По информации источника, «пенсионеры» на этой неделе представят 29-летнему англичанину возможные варианты продолжения карьеры.

Стерлинг открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», если от «манкунианцев» будет конкретный интерес. В настоящий момент полузащитник не ведёт переговоров ни с одним из клубов.

Контракт Стерлинга с «Челси» действует до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн. На счету Стерлинга 10 голов и восемь ассистов в 43 матчах прошлого сезона.

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