Латышонок — лидер РПЛ среди вратарей по трём статистическим показателям после 6 туров

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок стал лучшим вратарём Российской Премьер-Лиги по трём статистическим показателям, сообщает Opta Sports.

По информации источника, российский вратарь является лидером РПЛ по предотвращённым голам (4,0). Вторым по этому показателю является Андрей Лунёв из «Динамо» (1,4). Третий — Николай Сысуев из «Оренбурга» (1,2). Также сообщается, что Латышонок — лучший в лиге по общему количеству сейвов (23) и проценту сейвов (96%).

Отметим, что худшими вратарями по предотвращённым голам в РПЛ являются Рустам Ятимов из «Ростова» (+2,0), Гиорги Шелия, представляющий грозненский «Ахмат» (+2,0) и Игорь Обухов из «Химок» (+1.8).

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей.