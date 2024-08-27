Дэвид Бекхэм трогательно попрощался с ушедшим из жизни Эрикссоном

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера национальной команды Свен-Йорана Эрикссона, который скончался в возрасте 76 лет вчера, 26 августа. В январе Эрикссон сообщил о терминальной стадии рака поджелудочной железы.

«Мы смеялись, плакали и понимали, что прощаемся… Свен, спасибо тебе за то, что ты всегда был таким, каким был: страстным, заботливым, спокойным, настоящим джентльменом… Я всегда буду благодарен тебе за то, что ты назначил меня капитаном.

Спасибо, Свен, и за твои последние слова, обращённые ко мне: «Всё будет хорошо», — написал Бекхэм в социальной сети.

Напомним, Свен-Йоран Эрикссон большую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин.

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