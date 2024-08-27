Эдгар Севикян готов покинуть «Ференцварош» из-за конфликта в клубе

Бывший футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян, выступающий ныне за «Ференцварош», готов покинуть клуб из-за конфликта, сообщает Arménie Footbal.

По сведениям источника, на данный момент венгерский клуб ведёт переговоры с другими командами с целью отдать игрока в аренду с возможностью выкупа.

Напомним, Севикян выступает за «Ференцварош» с января. Первую половину сезона форвард провёл в «Пари Нижний Новгород». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

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