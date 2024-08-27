Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Фейха — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдгар Севикян готов покинуть «Ференцварош» из-за конфликта в клубе

Эдгар Севикян готов покинуть «Ференцварош» из-за конфликта в клубе
Комментарии

Бывший футболист «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян, выступающий ныне за «Ференцварош», готов покинуть клуб из-за конфликта, сообщает Arménie Footbal.

По сведениям источника, на данный момент венгерский клуб ведёт переговоры с другими командами с целью отдать игрока в аренду с возможностью выкупа.

Напомним, Севикян выступает за «Ференцварош» с января. Первую половину сезона форвард провёл в «Пари Нижний Новгород». В составе клуба из Будапешта Эдгар Севикян принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Контракт игрока с венгерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Севикяна в € 1,8 млн.

Сколько стоят молодые футболисты

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Пари НН» Царукян: интересно пойти по пути Севикяна, хочется играть на топ-уровне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android