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Вермерен прокомментировал свой переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико» Мадрид

Вермерен прокомментировал свой переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико» Мадрид
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Бельгийский полузащитник Артур Вермерен прокомментировал свой переход в «РБ Лейпциг» на правах аренды из «Атлетико».

«Отныне я «красный бык» и очень рад своему переходу в «РБ Лейпциг» — клуб, который за очень короткий срок сумел стать одним из лучших в Лиге чемпионов УЕФА и Бундеслиге. У «РБ Лейпциг» отличная репутация в европейском футболе как клуба для молодых игроков, которые могут развиваться здесь на самом высоком уровне.

Луа Опенда и Мартен Вандевордт — два парня из «Лейпцига», которых я хорошо знаю. В команде также много франкоговорящих игроков, что поможет мне интегрироваться. Я очень хочу выйти на поле вместе с командой, учиться у лучших игроков и, в конце концов, помочь провести как можно более успешный сезон», — приводит слова Вермерена пресс-служба клуба на официальном сайте.

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