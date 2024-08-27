Защитник «Родины» Мещанинов: Артига заслужил тренировать команду РПЛ

Защитник футбольного клуба «Родина» Артём Мещанинов поделился мыслями о бывшем главном тренере московской команды Франке Артиге, ныне возглавляющем «Химки».

«В Первой лиге только у четырёх команд получается достигать положительного результата, если вышел в РПЛ напрямую или через стыки. В последнее время не припомню, чтобы какой-то иностранный тренер выводил команду в РПЛ. Артига один вышел в РПЛ, повысив себе квалификацию. Но он заслужил тренировать команду РПЛ. Артига — это тренер, который слышит игроков и знает, что он хочет в плане тактики, ведь он от неё не отходит. Бывают маленькие перестановки, но в основном это контроль мяча, а также интересный и зрелищный футбол», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.