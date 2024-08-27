«Ахмат» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире игру между «Ахматом» и ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров в группе С ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка, грозненцы занимают вторую строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН». «Ахмат» также уступил чёрно-зелёным, но обыграл нижегородцев в основное время матча. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».