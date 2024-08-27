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«Ахмат» — ЦСКА: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15 мск

«Ахмат» — ЦСКА: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15 мск
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Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После двух туров в группе С ЦСКА набрал два очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице. У «Ахмата» три очка в активе, грозненцы занимают вторую строчку. Лидирует «Краснодар». В матче 1-го тура армейцы проиграли «Краснодару», а во 2-м туре по пенальти переиграли «Пари НН».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

«Ахмат» также уступил чёрно-зелёным, но обыграл нижегородцев в основное время матча. Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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