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Алексей Никитин: «Ротор» замахивается на выход в РПЛ — нет команд, кто на голову сильнее

Алексей Никитин: «Ротор» замахивается на выход в РПЛ — нет команд, кто на голову сильнее
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Футболист «Ротора» Алексей Никитин высказался о турнирных амбициях своей команды.

«Конечно, «Ротор» уже сразу может замахиваться на выход в РПЛ. Я пока не вижу, чтобы кто-то из команд был на голову сильнее или с кем-то нельзя было бы играть», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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