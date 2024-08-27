Алексей Никитин: «Ротор» замахивается на выход в РПЛ — нет команд, кто на голову сильнее
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Футболист «Ротора» Алексей Никитин высказался о турнирных амбициях своей команды.
«Конечно, «Ротор» уже сразу может замахиваться на выход в РПЛ. Я пока не вижу, чтобы кто-то из команд был на голову сильнее или с кем-то нельзя было бы играть», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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