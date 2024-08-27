Расписание матчей Кубка России 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Кубок России, Путь РПЛ, 3-й тур, 27 августа:

17:15 мск. «Ахмат» — ЦСКА;

17:15 мск. «Акрон» — «Зенит»;

19:30 мск. «Факел» — «Рубин»;

19:30 мск. «Спартак» — «Динамо» Мх.

В новом сезоне Кубка России приняли участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Часть команд из любительских лиг и Второй лиги уже покинули турнир, где выступали в Пути регионов.

Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в Суперфинале турнира «Балтику» (2:1).