«Акрон» — «Зенит»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15 мск

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Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе D «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Акрон» занимает третье место, в активе у тольяттинцев три очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые обыграли «Факел», а во 2-м туре одержали победу над «Рубином». «Акрон» проиграл «Рубину» и обыграл «Факел». Действующим победителем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».