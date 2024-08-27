«Результаты говорят сами за себя». Защитник «Ротора» Никитин — о назначении Бояринцева

Футболист «Ротора» Алексей Никитин высказался об игре волгоградской команды под руководством нового главного тренера Дениса Бояринцева. Игрок оценил результаты «Ротора» под руководством Бояринцева.

«Что касается назначения Дениса Бояринцева в «Ротор», то результаты говорят сами за себя. Всё отлично, ведь мы решили задачу выхода в Первую лигу и сейчас идём в топ-5», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после семи стартовых туров Первой лиги сезона-2024/2025 «Ротор» набрал 11 очков. Команда из Волгограда занимает пятое место в турнирной таблице первенства. Лидирует в Первой лиге тульский «Арсенал», в активе которого 15 очков за аналогичное количество матчей.