Писарев: окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи объявят во вторник

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что окончательный состав национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи, скорее всего, будет объявлен во вторник.

«Вчера закончился тур, сегодня последние медицинские консультации наш тренерский штаб ведёт, за сегодня должны быстро понять, кто в строю. Скорее всего, завтра узнаете окончательный список. Думаю, Латышонок будет в нём», — заявил Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.