Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру футболиста

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, когда планирует завершить футбольную карьеру. По его словам, это может случиться через два или три года, но точный срок он пока назвать не может. Также Роналду отметил, что готов повесить бутсы на гвоздь, будучи игроком «Аль-Насра», ведь ему всё нравится в клубе и стране.

«Я не знаю, как скоро уйду на пенсию — через два или три года… Но, вероятно, я уйду на пенсию здесь, в «Аль-Насре». Я очень счастлив в этом клубе, хорошо чувствую себя в этой стране. Я счастлив играть в Саудовской Аравии и хочу продолжать», — сказал Роналду в интервью NOW, его слова приводит Фабрицио Романо.

39-летний форвард перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 44 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее Криштиану выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». На его счету пять побед в Лиге чемпионов.