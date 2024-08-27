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Экс-защитник «Сочи» Мещанинов: Дркушич мог выбрать вариант гораздо лучше, чем «Зенит»

Экс-защитник «Сочи» Мещанинов: Дркушич мог выбрать вариант гораздо лучше, чем «Зенит»
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Бывший защитник «Сочи» Артём Мещанинов высказался о футболисте Ванье Дркушиче, который этим летом стал игроком «Зенита». Позднее Ванья присоединился к «Црвене Звезде» на правах аренды.

«Я думаю, что Дркушич мог выбрать гораздо лучше вариант, чем «Зенит». Он хотел и мог уехать в иностранный клуб сразу, но мне кажется, что «Сочи» не позволил, ведь просили больше денег», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О переходе Дркушича «Зенит» объявил 13 августа, а уже через три дня Ванья присоединился к «Црвене Звезде». Ранее футболист выступал за «Сочи». Контракт со словенским футболистом сине-бело-голубые заключили на пять лет. За «Сочи» Ванья играл с января 2022 года. За этот период он провёл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса.

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