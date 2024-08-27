Ответ Сафонову, поцелуй Станковича и как купить Батракова. ПЛН #77

«Чемпионат» представляет новый выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста про российский футбол. Сегодня Андрей Панков, Миша Рождественский и их гость — комментатор Тимур Журавель — обсуждают последние события и тенденции в РПЛ.

О чём говорит ничья «Зенита» и «Спартака»? Насколько серьёзна проблема судейства в первых турах РПЛ? Что за трудности у ЦСКА? Всё это и многое другое — в новом выпуске.

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Аудиоверсия выпуска:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет! В гостях Тимур Журавель

0:45 — Выносим вердикт матчу «Зенит» — «Спартак»

7:40 — Крутая зарисовка про Сергеева от Тимура

12:20 — Судейство Мешкова

14:55 — Как «Зенит» напугал редакторский состав «Чемпионата»

15:50 — Обсуждаем продление Клаудиньо и Вендела

18:15 — Оцениваем старт Станковича

21:00 — Станкович скуф, но крутой

24:45 — Надолго ли спад «Зенита»?

27:50 — Какой же крутой «Локомотив»

32:00 — Будет ли «Локомотив» бороться за титул?

35:35 — Снова негативно обсуждаем судейство

42:20 — «Динамо» упустило победу над «Краснодаром»

48:20 — Унылый «Краснодар»

52:50 — Проблема Лички

56:00 — Андрей снова рассказывает о проблемах ЦСКА

1:02:00 — Тимур отвечает Сафонову

1:06:40 — Тимур прикладывает Соболева

1:08:35 — Тимур анонсирует следующего гостя