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Игрок «Зенита» Барриос оценил свою форму на старте сезона РПЛ

Игрок «Зенита» Барриос оценил свою форму на старте сезона РПЛ
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Футболист «Зенита» Вильмар Барриос оценил свою форму на старте Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Также он отметил общие кондиции команды и похвалил «Зенит» за хорошую игру в обороне.

«Я чувствую себя замечательно и отлично в команде. Рад, что команда помогает мне. В шести матчах мы пропустили всего один гол. Это говорит о том, что у нас хорошая защита. Мы упорно работаем в течение недели. Буду стараться помогать команде», — сказал Вильмар Барриос в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. В шести стартовых турах команда из Санкт-Петербурга заработала 14 очков.

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