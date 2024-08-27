«Спартак» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу между «Спартаком» и «Динамо» Мх можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

После двух туров в группе А «Спартак» набрал шесть очков и располагается на первом месте в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо» три очка. Команда занимает третью строчку. Также в этой группе выступают московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов».