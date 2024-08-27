«На длинной дистанции будет тяжеловато». Бурлак — о чемпионских амбициях «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Бурлак высказался о чемпионских амбициях железнодорожников в сезоне-2024/2025. По его мнению, «Локомотив» вполне может побороться за золотые медали, но на длинной дистанции команде будет сложно конкурировать с более опытными соперниками. Также Бурлак отметил молодого лидера «Локомотива» Алексея Батракова.

«Локомотив» оставляет очень приятное впечатление, у них много воспитанников играет, доверяют молодым. Батраков — мой фаворит, в последних матчах выделяется, по‑футбольному наглый, с характером. У него большое будущее.

Будет ли «Локомотив» за чемпионство бороться? Кураж поймали хороший, команда молодая, воспитанники играют, вполне возможно. Понятно, что пока прошло шесть туров. На длинной дистанции, наверное, тяжеловато будет, потому что молодые, нестабильные, но сейчас выглядят очень хорошо», — сказал Бурлак в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, по итогам шести стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу первенства. Действующий чемпион, «Зенит», занимает вторую строчку.