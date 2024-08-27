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«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2024/2025, посвящённую женскому футболу

«Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2024/2025, посвящённую женскому футболу
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Английский «Ливерпуль» представил третью форму на сезон-2024/2025 от американского бренда Nike. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Третья форма посвящена женскому футболу и его развитию в мировом спорте. Его уникальная репрезентация осуществляется с помощью характерного вертикального двойного логотипа Swoosh, который размещён на майке, шортах и ​​гетрах. Знаменитый Swoosh обозначает крыло греческой богини Ники и символизирует скорость, движение, силу и мотивацию. Эту новую деталь будут носить как мужские, так и женские команды.

Третий комплект вдохновлён уникальной историей клуба, его индивидуальностью, культурой и разнообразными сообществами. Футболка «Ливерпуля» «бунтарская по дизайну» и является чествованием женщин-панк-исполнительниц, которые стали пионерами нового звучания в городе. В нём сочетаются культовые цвета клуба с ярким смешанным рисунком в память о бесстрашных городских художниках, а также частично изображены перья ливерийской птицы», — говорится в заявлении на сайте клуба.

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