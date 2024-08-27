Николай Наумов: «Локомотив» заслуженно лидирует на данном отрезке чемпионата

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожники заслуженно лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Напомним, после шести туров «Локомотив» занимает первое место, набрав 15 очков.

«Действительно приятная неожиданность, что «Локомотив» так здорово играет. Думал, «Локомотиву» понадобится время, чтобы сыграться и молодые ребята вошли в игру. Но, видимо, Галактионов со своим тренерским штабом хорошо поработали и всё произошло быстро. Сегодня команда выглядит хорошо и боевитая. Есть целостная игра, которая не рассыпается на кусочки. Каждый знает, что он должен делать.

Прибавил Самошников. Конечно, стоит отметить Батракова — это неожиданное открытие чемпионата. Все выглядят неплохо, даже те, кто выходит на замену. Команда заслуженно лидирует на данном отрезке чемпионата», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.