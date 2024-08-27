Наумов: «Локомотив» не составит конкуренцию «Зениту», но может побороться за тройку в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о шансах железнодорожников на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ. После шести туров красно-зелёные возглавляют турнирную таблицу.

«Локомотив» не сможет составить конкуренцию «Зениту» на длинной дистанции. В «Локомотиве» очень много молодёжи, а ей присуще спады в игре. Также у «Локомотива» очень короткая скамейка. Есть проблемные зоны: Фассон получил травму — центральная зона защиты остаётся слабой. На длинной дистанции «Локомотива» просто не хватит. Будут спады, а это потеря очков.

«Зенит» себе такое практически позволять не будет. Да, у них две ничьих, но это не характеризует команду. Думаю, «Локомотиву» важно составить конкуренцию ЦСКА, «Динамо», «Спартаку» и «Краснодару» — здесь «Локомотив» может побороться за тройку. Если «Локомотив» войдёт в тройку, это будет большим успехом. Если команда сохранит всё это и ещё усилится, со следующего сезона мы будем вправе ожидать конкуренции с «Зенитом», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.