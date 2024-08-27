Расписание матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся ответные встречи двухматчевых противостояний раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги чемпионов 27 августа:

22:00 мск. «Ред Булл Зальцбург» – «Динамо» Киев (первый матч — 2:0 в пользу «Ред Булл Зальцбург»);

22:00 мск. «Спарта» Прага – «Мальмё» (первый матч — 2:0 в пользу «Спарты»);

22:00 мск. «Галатасарай» – «Янг Бойз» (первый матч — 3:2 в пользу «Янг Бойз»).

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.