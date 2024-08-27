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«Манчестер Юнайтед» договорился с «ПСЖ» по Мануэлю Угарте — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» договорился с «ПСЖ» по Мануэлю Угарте — Орнштейн
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Английский «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «ПСЖ» по полузащитнику Мануэлю Угарте, сообщает известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» заплатят парижанам € 50 млн за 23-летнего хавбека. Ещё € 10 млн «ПСЖ» может получить в качестве бонусов. Сегодня Мануэль должен будет пройти медицинское обследование перед переходом в «Ман Юнайтед».

Угарте стал игроком «ПСЖ» летом 2023 года, перейдя из «Спортинга» за € 60 млн. Сообщается, что парижане готовы отпустить уругвайского футболиста за эту же сумму. В минувшем сезоне французской Лиги 1 полузащитник отметился двумя результативными передачами, проведя 25 матчей на поле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн. Ранее «Манчестер Юнайтед» подписал защитника «Лилля» Лени Йоро.

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