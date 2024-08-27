Игрок «Родины» Мещанинов: рад, что Тимошенко перешёл в «Акрон» и пробует свои силы в РПЛ

Защитник футбольного клуба «Родина» Артём Мещанинов высказался о нападающем Иване Тимошенко, выступающем в РПЛ в составе тольяттинского «Акрона» на правах аренды.

«Я рад, что Ваня Тимошенко перешёл в «Акрон» и пробует свои силы в РПЛ. Я надеюсь, что он забьёт как можно больше. Не знаю, его арендовали с обязательным правом выкупа или нет. Но в любом случае мы будем рады, что в нашей команде будет такой игрок, когда «Родина» выйдет в РПЛ», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Тимошенко в нынешнем сезоне провёл за «Акрон» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.