Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Мещанинов: рад, что Тимошенко перешёл в «Акрон» и пробует свои силы в РПЛ

Игрок «Родины» Мещанинов: рад, что Тимошенко перешёл в «Акрон» и пробует свои силы в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник футбольного клуба «Родина» Артём Мещанинов высказался о нападающем Иване Тимошенко, выступающем в РПЛ в составе тольяттинского «Акрона» на правах аренды.

«Я рад, что Ваня Тимошенко перешёл в «Акрон» и пробует свои силы в РПЛ. Я надеюсь, что он забьёт как можно больше. Не знаю, его арендовали с обязательным правом выкупа или нет. Но в любом случае мы будем рады, что в нашей команде будет такой игрок, когда «Родина» выйдет в РПЛ», — сказал Мещанинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Тимошенко в нынешнем сезоне провёл за «Акрон» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

Материалы по теме
Защитник «Родины» Мещанинов: Артига заслужил тренировать команду РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android