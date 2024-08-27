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«Интер» представил третью форму на сезон-2024/2025

«Интер» представил третью форму на сезон-2024/2025
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Итальянский «Интер» на официальном сайте презентовал новую третью игровую форму на сезон-2024/2025 от американского спортивного бренда Nike.

«Интер» станет частью глобальной кампании Nike Together we rise, созданной для запуска коллекций третьих комплектов формы в сезное-2024/2025, в которых будут отражены самобытность и история каждого клуба, а также прославление женского футбольного движения.

Вдохновлённый архитектурой Милана, третий комплект отдаёт дань уважения художникам и дизайнерам города, которые пошли против течения, используя необычный стиль. Надпись Inner pride на воротнике ещё больше прославляет женскую команду «Интера»: к году основания клуба, 1908, добавился год создания женской команды — 2018», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

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