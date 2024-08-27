Новичок «Крыльев» Ороз: три месяца был без клуба, ждал правильного предложения

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что был три месяца без клуба, прежде чем стал частью команды Игоря Осинькина.

«Я разорвал контракт с «Витессом», потому что у клуба были не то чтобы финансовые проблемы — недостатки. Я три месяца был без клуба, потому что ждал правильного предложения», — сказал Ороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О переходе Ороза «Крылья Советов» объявили 24 августа. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года. В самарском клубе Доминик выступает под пятым номером. Ороз находился в структуре «Ред Булл Зальцбург», выступал за австрийские «Лиферинг», «Фёрст», «Штурм». В 2023 году выиграл Кубок Австрии в составе «Штурма». Последним клубом стал нидерландский «Витесс», за который футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В еврокубках провёл 19 матчей. Имеет австрийское гражданство.