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Новичок «Крыльев» Ороз: три месяца был без клуба, ждал правильного предложения

Новичок «Крыльев» Ороз: три месяца был без клуба, ждал правильного предложения
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Хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что был три месяца без клуба, прежде чем стал частью команды Игоря Осинькина.

«Я разорвал контракт с «Витессом», потому что у клуба были не то чтобы финансовые проблемы — недостатки. Я три месяца был без клуба, потому что ждал правильного предложения», — сказал Ороз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

О переходе Ороза «Крылья Советов» объявили 24 августа. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на три года. В самарском клубе Доминик выступает под пятым номером. Ороз находился в структуре «Ред Булл Зальцбург», выступал за австрийские «Лиферинг», «Фёрст», «Штурм». В 2023 году выиграл Кубок Австрии в составе «Штурма». Последним клубом стал нидерландский «Витесс», за который футболист сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. В еврокубках провёл 19 матчей. Имеет австрийское гражданство.

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