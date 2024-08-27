Николай Писарев: «Зенит» зависим от Глушенкова

Тренер сборной России Николай Писарев высказал мнение, что у «Зенита» появилась зависимость от нападающего Максима Глушенкова.

«Зависимость от Глушенкова у «Зенита» есть. Вендел, Клаудиньо и остальные футболисты почувствовали «химию» с ним. Потеря существенная, думаю, он вернётся в строй быстро и это будет не так болезненно восприниматься», — заявил Писарев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 24 августа. Она завершилась ничейным результатом (0:0).