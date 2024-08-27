Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром»

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию при РФС (ЭСК) с просьбой разобрать эпизод с неназначенным пенальти на игроке бело-голубых Диего Лаксальте на 85-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

Встреча состоялась 25 августа на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный гол на 25-й минуте забил нападающий гостей Виктор Са.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за шесть матчей. «Краснодар» заработал также 12 очков, но располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Локомотив», у которого 15 очков за шесть игр.

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android