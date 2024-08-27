«Ростов» обратился в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом»

«Ростов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при Российском футбольном союзе (РФС) после матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Южный клуб попросил рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 61-й минуте встречи, когда игрок «Локомотива» Ньямси ударил в ногу защитника «Ростова» Осипенко, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Накануне состоялся матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. На 61‑й минуте матча главный рефери Владимир Москалёв не назначил пенальти, посчитав, что фола в эпизоде с участием Жерзино Ньямси и Максима Осипенко не было.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за шесть матчей. «Ростов» находится на восьмой строчке, заработав восемь очков.