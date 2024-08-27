Голкипер «Акрона» Волков рассказал о конкуренции с Васютиным за место в составе

Вратарь тольяттинского «Акрона» Сергей Волков рассказал о конкуренции с Александром Васютиным за место в стартовом составе команды.

«Васютин — очень хороший человек, достойный вратарь, прекрасно с ним общаемся. Конкуренция с ним рабочая, нет такого, что кто‑то лучше. У нас в «Акроне» одна вратарская семья, одна кухня и всё хорошо», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

29-летний Александр Васютин является воспитанником санкт-петербургского «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает Васютина в € 350 тыс. В карьере Васютина также был опыт выступления за рубежом. Он играл в скандинавских клубах — финском «Лахти», норвежском «Сарпсборге» и шведском «Юргордене». В составе «Акрона» голкипер провёл один матч.