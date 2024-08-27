Алексей Никитин: Николичу дадут время, чтобы он поставил ЦСКА на правильные рельсы

Воспитанник ПФК ЦСКА Алексей Никитин высказался о выступлении армейской команды под руководством нового главного тренера Марко Николича. По мнению футболиста, сербскому тренеру дадут время, чтобы он поставил команду «на правильные рельсы».

«Конечно, смотрю за матчами ЦСКА, ведь это родная для меня команда. Но не сказал бы, что сижу на диване с шарфом ЦСКА.

Мне кажется, что в ЦСКА относительно других команд не так часто меняются тренеры. Федотов отработал два года, это хороший срок. Пришёл Николич, который является очень квалифицированным тренером. Я думаю, ему дадут время, чтобы он поставил ЦСКА на правильные рельсы», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.