Юран: феномен Эрикссона в том, что у него всегда был диалог с игроками

Бывший футболист португальской «Бенфики» Сергей Юран заявил, что феномен Свен‑Йорана Эрикссона был в том, что у тренера всегда был диалог с игроками.

«Феномен Эрикссона в том, что у него всегда был диалог с игроками. Его уважали за то, что он мог пообщаться о жизни, о футболе. Он всегда говорил, что с ним можно пообщаться обо всём», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Напомним, о кончине Эрикссона, боровшегося с раком, стало известно накануне, 26 августа. Свен-Йоран бо́льшую часть своей карьеры работал с национальными командами, в числе которых сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и Филиппин. Также Эрикссон тренировал ряд европейских клубов, в числе которых «Рома», «Бенфика», «Фиорентина», а также работал в Китае. В Англии, помимо национальной команды, Эрикссон тренировал «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» и работал спортивным директором «Ноттс Каунти».