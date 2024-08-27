«Ювентус» объявил о переходе Франсишку Консейсау

21-летний нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау официально стал игроком туринского «Ювентуса», сообщает пресс-служба клуба на своём сайте. Футболист будет выступать за итальянский клуб на правах аренды из «Порту» до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что аренда не будет включать в себя право выкупа. Сумма сделки составляет € 7 млн, также до € 3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Консейсау в составе сборной принимал участие в Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.