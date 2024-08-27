Игрок «Крыльев» Ежов — о судействе в РПЛ: все мы люди, все ошибаются

Футболист самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о судействе в Российской Премьер-Лиге. По его мнению, ошибки арбитров — это нормально, ведь существует человеческий фактор.

«Пока ты будешь выигрывать, ты ни слова не скажешь про судейство, что что-то не так. Когда в твою сторону назначат какой-то нелепый пенальти — ты будешь рад. Все мы люди, все ошибаются. Понятно, что кто-то со злости говорит, когда проиграли, им кажется какая-то несправедливость. Все люди ошибаются. Поэтому я считаю, что это нормально», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам шести стартовых туров лидером РПЛ является московский «Локомотив». Действующий чемпион, «Зенит» — на второй строчке.