Ещенко назвал лучшего игрока «Спартака» на старте сезона-2024/2025

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко рассказал, кого считает лучшим футболистом красно-белых на старте сезона-2024/2025. Ещенко выделил аргентинского новичка «Спартака» Эсекьеля Барко.

«Все футболисты «Спартака» лучшие на старте. Если одного выделять, то это Барко. Ему хочется больше контролировать мяч, чтобы партнёры играли с ним. Но пока не так много таких взаимодействий. Думаю, в будущем связка Угальде и Барко может стать ударной, посмотрим. Нужно больше брать инициативу на себя и обыгрывать один в один. Тогда бы цены не было. С командами, которые низко садятся в оборону, было бы проще играть», — приводит слова Ещенко Legalbet.

Напомним, «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам шести стартовых туров. Красно-белые набрали 11 очков и отстают от лидера РПЛ «Локомотива» на четыре очка.