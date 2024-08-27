Винисиус: всегда мечтал играть за «Реал» и хочу продолжать творить историю в этом клубе

Бразильский крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался об игре в составе «сливочных».

«Я всегда мечтал играть за «Реал» Мадрид, поэтому я дорожу каждым моментом, как последним. Любой хочет побеждать в составе лучшей команды планеты, играть с лучшими, забивать столько голов в стольких финалах и так много ассистировать. Мне всего 24 года, и я хочу продолжать в том же духе ещё долго и творить историю в этой великой команде, в которой я играю сегодня. Не каждому выпадает такой шанс, поэтому я говорю о наслаждении каждым моментом в этой футболке», — приводит слова Винисиуса CNN.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что один из саудовских клубов предлагал Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн в год, однако бразилец отказался из-за потенциального шанса на получение награды «Золотой мяч». Сумма отступных за 24-летнего нападающего составляет € 1 млрд. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.