Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Галатасарай — Янг Бойз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Коста рассказал, какой игрок помог ему почувствовать себя частью «Краснодара»

Диего Коста рассказал, какой игрок помог ему почувствовать себя частью «Краснодара»
Комментарии

Бразильский центральный защитник «Краснодара» Диего Коста рассказал, что капитан команды Эдуард Сперцян помог ему с адаптацией в российском клубе.

«Эдуард такой игрок, который ко всем хорошо относится, всегда хочет всех поддержать, поговорить, замотивировать. Когда я перешёл в «Краснодар», Сперцян хорошо меня принял, благодаря ему я почувствовал себя частью команды», — приводит слова Косты «Матч ТВ».

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч и забил пять голов. В «Краснодар» футболист перешёл этим летом. С тех пор защитник провёл семь матчей. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Краснодара» Коста: матч с «Динамо» можно назвать латиноамериканским противостоянием
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android