Диего Коста рассказал, какой игрок помог ему почувствовать себя частью «Краснодара»

Бразильский центральный защитник «Краснодара» Диего Коста рассказал, что капитан команды Эдуард Сперцян помог ему с адаптацией в российском клубе.

«Эдуард такой игрок, который ко всем хорошо относится, всегда хочет всех поддержать, поговорить, замотивировать. Когда я перешёл в «Краснодар», Сперцян хорошо меня принял, благодаря ему я почувствовал себя частью команды», — приводит слова Косты «Матч ТВ».

24-летний Диего Коста является воспитанником «Сан-Паулу». С 2020 года он провёл в его основной команде 161 матч и забил пять голов. В «Краснодар» футболист перешёл этим летом. С тех пор защитник провёл семь матчей. Ориентировочная трансферная стоимость Косты по версии Transfermarkt — € 3,5 млн.