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Агкацев — о слухах об интересе топ-клубов: с чего я должен уходить?

Агкацев — о слухах об интересе топ-клубов: с чего я должен уходить?
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев не видит причин для ухода из клуба этим летом.

— Каждое трансферное окно появляются слухи о вашем уходе в топ‑клубы. Можете успокоить болельщиков, что никуда из «Краснодара» не уйдёте?
— С чего я должен уходить? Если вы не видели, то я подписал с «Краснодаром» новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

— Можно ли сказать, что в России вы будете играть только за «Краснодар»?
— На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить, — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

Напомним, 22-летний Агкацев является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» восемь матчей, в которых пропустил 13 мячей и в двух встречах сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн. Отметим, что этим летом российский голкипер продлил своё трудовое соглашение с клубом до 15 июня 2029 года. «Краснодар» после шести туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на три очка.

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